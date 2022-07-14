Главное о коронавирусе на 14 июля: ВОЗ призывает вернуть маски и не использовать при лечении антидепрессант

Фото: Максим Платонов

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 14 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 127. Выздоровели за весь период 149 672 человека, в том числе 17 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 57 человек.

По данным на 14 июля, в Татарстане было зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 53 человека. Всего в республике выявлено 153 084 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 149 655 человек, в том числе 35 на вчерашний день. Умерли за весь период 1 996 заболевших татарстанцев. С 8 июля новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог: вариации «омикрона» не опасны

За последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 090 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 476 477 человек, а выздоровевших — до 17 900 518. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 754 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 299,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки проведено 117 тысяч тестов. Стоит отметить, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие COVID-19.

По данным исследования ученых из Сеченовского университета, половина взрослых и пятая часть детей, госпитализированных с коронавирусом в Москве, страдают от постковидного синдрома спустя полгода после выписки из больницы. Уточняется, что через 12 месяцев после выздоровления болезненные последствия инфекции испытывают уже 34% совершеннолетних и 11% юных пациентов. Самым распространенным симптомом лонгковида и у детей, и у взрослых оказалась усталость. Кроме того, ученые выяснили, что женщины страдают от последствий COVID-19 вдвое чаще мужчин.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что различные варианты «омикрона» могут разнится с «базовой версией», но этих отличий недостаточно, чтобы назвать их следующей буквой и выделить в отдельный штамм. По его словам, речь не идет о мутациях, которые сильно меняют какие-то свойства вируса и его характеристики. «Это все подварианты вот этого самого «омикрона», которые лишь в какой-то степени влияют на его распространение. Однако при этом они не сказываются на вирулентности вируса, то есть не увеличивают его способность вызывать заболевание», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане Белоруссии могут не предоставлять ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию с 14 июля. Напомним, в предыдущей версии постановления говорилось, что при посадке в самолет иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия.

В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидпоказаниям от 13 июля 2021 года утратило силу. Обязательную вакцинацию отменили с 11 июля 2022 года. Стоит отметить, ранее работодателей обязали обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Отказ от прививки без медотвода был чреват отстранением от работы.

Фото: Максим Платонов

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что в регионе из-за растущей заболеваемости COVID-19 могут снова ввести антиковидные ограничения. По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что после отмены ограничений не были введены какие-либо меры профилактики. Кроме того, в течение лета люди часто выезжают за пределы республики. Если так будет продолжаться, то ограничительные меры могут быть возвращены к осени, подчеркнул он.

Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова заявила, что власти региона направили на реабилитацию более 1,1 тысячи заболевших коронавирусом. По ее словам, еще 2 тысячи человек только планируется направить на реабилитацию. Напомним, мероприятия по реабилитации начались в республике осенью прошлого года на базе санаториев «Осетия» и «Сосновая роща». Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом.

В Нидерландах выявлен новый подвид штамма коронавируса «омикрон»

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 559 535 709 человек, 6 363 300 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 221 950). На второй строчке — Индия (43 689 989), на третьей — Бразилия (33 076 779), на четвертой — Франция (32 881 645), на пятой — Германия (29 460 249).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 619). За ними следуют Бразилия (674 482), Индия (525 557), Россия (373 983, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 261).

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением COVID-19 в случае роста заболеваемости. Отмечается, что маски — испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, ВОЗ назвала препараты, которые не следует принимать для лечения при коронавирусе в легкой и умеренной формах. Организация призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19. При этом эксперты организации не уточнили, какие препараты не являются запрещенными при тяжелых вариантах коронавируса, поскольку у них нет соответствующей информации.

В Нидерландах выявили подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, известный также как «центавр». Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны. Подвид обнаружили в образцах, взятых 26 июня. Ранее этот вариант обнаружили в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии.

Фото: realnoevremya.ru

Мальта с 25 июля отменит коронавирусные ограничения на въезд для туристов. Так, иностранным гражданам, въезжающим в страну, больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или тестировании. Отмечается, что власти собираются отменить ограничения несмотря на подъем заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, за прошлую неделю в стране выявили 3864 случая заражения коронавирусом. В середине мая недельный показатель составлял 528.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заразился коронавирусом. В министерстве рассказали, что экспресс-тест и ПЦР-тест чиновника оказались положительными. На данный момент у Хабека появились простудные симптомы. Уточняется, что все его визиты отменены, однако он продолжает выполнять рабочие обязанности в условиях самоизоляции.

Фото: de.wikipedia.org

Минздрав Турции сообщил, что число заражений коронавирусом в стране с 4 по 10 июля выросло вдвое по сравнению с неделей ранее, до 117 тысяч случаев. Глава ведомства Фахреттин Коджа ранее призвал граждан старше 50 лет и из группы риска сделать новую прививку от коронавируса. Союз медиков Турции в свою очередь предложил властям вернуться к ограничительным мерам, в частности сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, увеличить охват тестирования на COVID-19.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране за последнюю неделю вырос в 2,5 раза, основная доля зараженных приходится на Нур-Султан и Алма-Ату. По итогам заседании республиканского штаба по борьбе с распространением инфекции, регионам рекомендовано принять меры по обеспечению готовности первичной медико-санитарной помощи, мобильных бригад, стационаров для развертывания резервных коек, а также обеспечить должный охват жителей страны вакцинацией и ревакцинацией.

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Максим Кокунин