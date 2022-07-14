Главное о коронавирусе на 14 июля: ВОЗ призывает вернуть маски и не использовать при лечении антидепрессант
Новые случаи COVID-19 в Татарстане
За последние сутки в Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 14 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 127. Выздоровели за весь период 149 672 человека, в том числе 17 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 57 человек.
- По данным на 14 июля, в Татарстане было зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 53 человека. Всего в республике выявлено 153 084 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 149 655 человек, в том числе 35 на вчерашний день. Умерли за весь период 1 996 заболевших татарстанцев. С 8 июля новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
Вирусолог: вариации «омикрона» не опасны
За последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 090 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 476 477 человек, а выздоровевших — до 17 900 518. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 754 человека.
- По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 299,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки проведено 117 тысяч тестов. Стоит отметить, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие COVID-19.
- По данным исследования ученых из Сеченовского университета, половина взрослых и пятая часть детей, госпитализированных с коронавирусом в Москве, страдают от постковидного синдрома спустя полгода после выписки из больницы. Уточняется, что через 12 месяцев после выздоровления болезненные последствия инфекции испытывают уже 34% совершеннолетних и 11% юных пациентов. Самым распространенным симптомом лонгковида и у детей, и у взрослых оказалась усталость. Кроме того, ученые выяснили, что женщины страдают от последствий COVID-19 вдвое чаще мужчин.
- Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что различные варианты «омикрона» могут разнится с «базовой версией», но этих отличий недостаточно, чтобы назвать их следующей буквой и выделить в отдельный штамм. По его словам, речь не идет о мутациях, которые сильно меняют какие-то свойства вируса и его характеристики. «Это все подварианты вот этого самого «омикрона», которые лишь в какой-то степени влияют на его распространение. Однако при этом они не сказываются на вирулентности вируса, то есть не увеличивают его способность вызывать заболевание», — сказал он.
- Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане Белоруссии могут не предоставлять ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию с 14 июля. Напомним, в предыдущей версии постановления говорилось, что при посадке в самолет иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия.
- В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидпоказаниям от 13 июля 2021 года утратило силу. Обязательную вакцинацию отменили с 11 июля 2022 года. Стоит отметить, ранее работодателей обязали обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Отказ от прививки без медотвода был чреват отстранением от работы.
- Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что в регионе из-за растущей заболеваемости COVID-19 могут снова ввести антиковидные ограничения. По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что после отмены ограничений не были введены какие-либо меры профилактики. Кроме того, в течение лета люди часто выезжают за пределы республики. Если так будет продолжаться, то ограничительные меры могут быть возвращены к осени, подчеркнул он.
- Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова заявила, что власти региона направили на реабилитацию более 1,1 тысячи заболевших коронавирусом. По ее словам, еще 2 тысячи человек только планируется направить на реабилитацию. Напомним, мероприятия по реабилитации начались в республике осенью прошлого года на базе санаториев «Осетия» и «Сосновая роща». Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом.
В Нидерландах выявлен новый подвид штамма коронавируса «омикрон»
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 559 535 709 человек, 6 363 300 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 221 950). На второй строчке — Индия (43 689 989), на третьей — Бразилия (33 076 779), на четвертой — Франция (32 881 645), на пятой — Германия (29 460 249).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 023 619). За ними следуют Бразилия (674 482), Индия (525 557), Россия (373 983, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 261).
- Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением COVID-19 в случае роста заболеваемости. Отмечается, что маски — испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19.
- Кроме того, ВОЗ назвала препараты, которые не следует принимать для лечения при коронавирусе в легкой и умеренной формах. Организация призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19. При этом эксперты организации не уточнили, какие препараты не являются запрещенными при тяжелых вариантах коронавируса, поскольку у них нет соответствующей информации.
- В Нидерландах выявили подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, известный также как «центавр». Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны. Подвид обнаружили в образцах, взятых 26 июня. Ранее этот вариант обнаружили в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии.
- Мальта с 25 июля отменит коронавирусные ограничения на въезд для туристов. Так, иностранным гражданам, въезжающим в страну, больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или тестировании. Отмечается, что власти собираются отменить ограничения несмотря на подъем заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, за прошлую неделю в стране выявили 3864 случая заражения коронавирусом. В середине мая недельный показатель составлял 528.
- Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заразился коронавирусом. В министерстве рассказали, что экспресс-тест и ПЦР-тест чиновника оказались положительными. На данный момент у Хабека появились простудные симптомы. Уточняется, что все его визиты отменены, однако он продолжает выполнять рабочие обязанности в условиях самоизоляции.
- Минздрав Турции сообщил, что число заражений коронавирусом в стране с 4 по 10 июля выросло вдвое по сравнению с неделей ранее, до 117 тысяч случаев. Глава ведомства Фахреттин Коджа ранее призвал граждан старше 50 лет и из группы риска сделать новую прививку от коронавируса. Союз медиков Турции в свою очередь предложил властям вернуться к ограничительным мерам, в частности сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, увеличить охват тестирования на COVID-19.
- Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране за последнюю неделю вырос в 2,5 раза, основная доля зараженных приходится на Нур-Султан и Алма-Ату. По итогам заседании республиканского штаба по борьбе с распространением инфекции, регионам рекомендовано принять меры по обеспечению готовности первичной медико-санитарной помощи, мобильных бригад, стационаров для развертывания резервных коек, а также обеспечить должный охват жителей страны вакцинацией и ревакцинацией.
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комментарии
Размеры ячеек маски таковы что через одну ячейку продут десятки тысяч вирусов.
Ланцет от 1мая 2021 года описал путь заражения короной, этот путь аэрозольный впрочем и у гриппа тоже. частицы аэрозоля часами могут висеть в воздухе рапсостранятьс яна километр ыи проходят через маску. НЕ воздушно капельный путь а аэрозоль распространяет вирус и маски кроме вреда ничего не несут