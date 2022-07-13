В Татарстане второй день подряд регистрируют 38 случаев заражения COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 53 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 13 июля в Татарстане зарегистрировано 153 084 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 149 655 человек, в том числе 35 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
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