В Татарстане второй день подряд регистрируют 38 случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 53 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 июля в Татарстане зарегистрировано 153 084 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 149 655 человек, в том числе 35 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко