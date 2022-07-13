Проект по улучшению экологического состояния Казанки может продлиться более трех лет

Фото: Максим Платонов (архив)

Три года — это минимальный срок, заложенный на реализацию пилотного проекта по улучшению экологического состояния Казанки. Он может продлиться дольше, сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов Татарстан Айрат Шигапов.



— Может, даже не три года, может, даже будет дольше еще. Потому что, смотрите, первый этап — мы фиксируем, возьмем, например, одно нарушение, распашка сельхозполей <...> В этом году мы оценим ее вклад, то есть какие загрязняющие вещества с сельхозполей поступают, в каком количестве, как это негативно сказывается на водном объекте. Дальше мы эти сведения передаем научным организациям, научные организации подбирают перечень мероприятий. К примеру, с сельхозполями как можно бороться? Во-первых, просто убрать из прибрежной защитной полосы, оставить, как говорится, чтобы трава росла. Это первый способ. Второй способ — это посадить деревья. Третий способ, допустим, делать буртование, чтобы сток приостанавливался и дальше через фильтрацию поступал в водный объект. Они все эти мероприятия нам предлагают. Дальше, в следующем году, планируется уже начать реализацию этих мероприятий. Соответственно, они в следующем году, скажем так, будут реализованы, будет опять оценка проведена. На третий год эти уже мероприятия, та же самая лесопосадка, буртование, оно уже сформировано будет <...>, и это все на постоянном контроле будет, чтобы эколого-экономическую эффективность оценить. То есть, во-первых, насколько эффективна посадка этих деревьев, или же все-таки дешевле просто сделать бурты, а эффективность такая же будет. Именно поэтому минимум три года мы себе пока заложили, — объяснил спикер.

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Напомним, весной в Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного источников загрязнения. Первым объектом стала Казанка, где в период половодья ежедневно брали пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Реализацией проекта занимаются Минэкологии Татарстана и региональное отделение Русского географического общества в Татарстане.

Как рассказал Айрат Шигапов, в ходе первого этапа реализации проекта выявлено уже более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки. Экологи проводят по реке сплавы и совершают вертолетные облеты, в ходе которых фиксируются факторы негативного воздействия на окружающую среду.



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Татьяна Демина