Экологи изучат источники загрязнения Казанки

13:29, 22.03.2022 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного стоков источников загрязнения. Первым объектом станет река Казанка, где в период половодья будут ежедневно брать пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Реализацией проекта займутся Минэкологии РТ и региональное отделение Русского географического общества в Татарстане.


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