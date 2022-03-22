Экологи изучат источники загрязнения Казанки

В Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного стоков источников загрязнения. Первым объектом станет река Казанка, где в период половодья будут ежедневно брать пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Реализацией проекта займутся Минэкологии РТ и региональное отделение Русского географического общества в Татарстане.
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