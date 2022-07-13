Участники автопробега строителей «Малоэтажная Россия» посетили Казань

12 июля участники автопробега посетили два современных коттеджных поселка — «Европу» застройщика «ВМ-Строй» и «Корнер», проект компании «Унистрой». Во время экскурсии по обоим поселкам строители из разных городов России обсуждали актуальные нововведения и проблемы в сфере ИЖС, перенимали опыт татарстанских застройщиков, а также делились своим.

«Европа»

Организаторы этого загородного пространства задумали создать стильный, статусный образ современного поселения без излишеств, делая упор на простоту и удобство.

Расположилась «Европа» в 10 минутах езды от Казани, что оптимально для молодых семей, привязанных к городской активности. Рядом находится аэропорт, ходит автобус и доступное такси.

На дорогах в «Европе» асфальт, на тротуарах брусчатка, подземное электричество, диодные уличное освещение, сухой фонтан и амфитеатр.

Один из участников пробега — Фаиль Фаритович, Ахматханов, руководитель строительной компании «Эко Строй Гарант» — поделился впечатлениями от мероприятия:

«Ощущения от пробега только положительные. Так или иначе в каждом городе мы видим крутые проекты в сфере ИЖС. Мы стараемся взять самое лучшее из каждого и планируем внедрять в нашу компанию. Участие в пробеге ставит передо мной три главных цели:

1 — популяризировать ИЖС,

2 — перенять опыт других застройщиков,

3 — делиться своим опытом».

«Гарден»

Следующая точка в маршруте участников автопробега — коттеджный поселок Garden. Здесь реализуется новый формат услуг индивидуального жилищного строительства — не просто строительство домов, а комьюнити с готовыми коммуникациями, развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

В разработке концепции комьюнити был использован опыт ведущих мировых застройщиков США, ОАЭ, стран Европы и Скандинавии. Проекты этих стран были тщательно изучены и адаптированы к российским особенностям. Формируется культура добрососедства, объединяя людей со схожими ценностями и образом жизни.

С 10 по 16 июля АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства» Республики Татарстан организует Всероссийский автопробег — 2022 «Малоэтажная Россия». Целью пробега является популяризация качественного частного домостроения. Маршрут пробега проложен через семь городов России. Пробег стартовал 11 июля в Челябинске посещением участников города-спутника L-Town. Завершается пробег в 16 июля в Москве на Open Village 2022.

Партнерский материал