Рустам Минниханов и Владимир Леонов вошли в состав оргкомитета «Игр будущего» 2024 года

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В состав организационного комитета «Игр будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани, вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта региона Владимир Леонов, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации и подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



В состав оргкомитета вошли также заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель руководителя аппарата президента республики Игорь Савельев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Всемирные игры будущего» Игорь Столяров, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» Антон Кара.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Игры будущего» пройдут в Казани в феврале 2024 года в формате «фиджитал». На турнире разыграют первенство в 16 гибридных дисциплинах, каждая из которых совмещает классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологии. О том, что известно об «Играх будущего», — в материале «Реального времени».

Первые тестовые соревнования для подготовки первых в истории «Игр будущего» пройдут в сентябре.

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Маргарита Головатенко