В Казани в сентябре состоятся первые тестовые соревнования «Игр будущего»

В Казани тестовые соревнования для подготовки первых в истории «Игр будущего» пройдут в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— Это будет первый в истории фиджитал-турнир по четырем технологичным видам спорта. Он позволит как спортсменам, так и организаторам понять — на чем необходимо сделать акцент во время подготовки основных состязаний. Кроме того, до конца года организаторы планируют провести в Казани тестовые турниры и по остальным дисциплинам, — отметил он.

Ожидается, что в сентябре этого года тестовые соревнования состоятся по футбольному двоеборью — EA FIFA + мини-футболу, баскетболу — EA NBA + баскетболу 3*3, гонкам дронов — симулятор DCL The Game + пилотированию дрона и Beat Saber — VR ритмичной игре, передает пресс-служба Минспорта республики.

Фото: tatarstan.ru

Вчера в Казань прибыли представители оргкомитета «Игр будущего». Среди мест, рассматриваемых для проведения международных соревнований — «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревня Универсиады.



Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что известно об «Играх будущего», — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина