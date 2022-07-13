В Казани проведут ремонт автомобильных дорог за 505 млн рублей

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на выполнение ремонта автомобильных дорог Казани. Начальная цена договора — 505 млн рублей. Источником финансирования стал бюджет республики. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо восстановить изношенные слои асфальта и ликвидировать ямы по следующим адресам:

улица Щапова от Гоголя до Толстого в Вахитовском районе;

улица Васильченко от Восстания до Рахимова в Московском районе;

улица Мулланура Вахитова от Декабристов до Большой Крыловки в Кировском районе;

внутриквартальный проезд по Большой Крыловке в Кировском районе;

Фермское шоссе от Давликеевской до магистрали 100-летия ТАССР в Приволжском районе.

Отмечается, что исполнитель должен также установить автопавильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки и дождевые канализации. Кроме того, ему необходимо нанести разметку и высадить вдоль дорог деревья. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 28 июля, итоги подведут 2 августа.

Фото: realnoevremya.ru

22 июня стало известно, что «Дирекция финансирования программ дорожных работ» также объявила тендер на ремонт автомобильных дорог общего пользования в Лаишевском районе Татарстана за 93,6 млн рублей.

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить ямочный ремонт дорожно-уличной сети площадью 9 тысяч квадратных метров. В перечень работ входят: устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установка водопропускных труб и дождевой канализации, строительство автопавильонов, барьеров и ограждений, а также нанесение разметки. Среди объектов, которые подлежат ремонту:

дорожно-уличная сеть с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах;

автостоянка по ул. Габдуллы Тукая у МБОУ «Многопрофильный лицей «Здоровое поколение» в с. Усады;

дорожно-уличная сеть с переходным типом покрытия в населенных пунктах;

мост на ул. Ленина в Лаишево (2-й этап).

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Максим Кокунин