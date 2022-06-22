В Лаишевском районе Татарстана проведут ремонт автомобильных дорог за 93 млн рублей

«Дирекция финансирования программ дорожных работ» объявила тендер на ремонт автомобильных дорог общего пользования в Лаишевском районе Татарстана. Начальная цена договора — 93,6 млн рублей. Источником финансирования стал бюджет республики. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить ямочный ремонт дорожно-уличной сети площадью 9 тысяч квадратных метров. В перечень работ входят: устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установка водопропускных труб и дождевой канализации, строительство автопавильонов, барьеров и ограждений, а также нанесение разметки. Среди объектов, которые подлежат ремонту:

Дорожно-уличная сеть с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах;

Автостоянка по ул. Габдуллы Тукая у МБОУ «Многопрофильный лицей «Здоровое поколение» в с. Усады

Дорожно-уличная сеть с переходным типом покрытия в населенных пунктах;

Мост на ул. Ленина в Лаишево (2-й этап).

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 июля, итоги подведут 8 июля.

15 июня стало известно, что на ремонт дорог в Татарстане направят еще 88,1 миллиона рублей. В общей сложности отремонтировать на указанную сумму планируют 5,8 км дорог общего пользования. Наибольший объем работ предстоит выполнить в населенных пунктах Пестречинского района Татарстана — 2 км 315 метров.



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Максим Кокунин