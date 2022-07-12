В «Татнефти» сообщили о переключении с вектора прироста нефтедобычи на углубление нефтепереработки

Компания «Татнефть» переключилась с вектора прироста нефтедобычи на углубление нефтепереработки, сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов на «нефтяном саммите» Татарстана.



По его словам, инвестиции направлены в большей степени на углубление нефтепереработки. По его словам, в компании уже в течение трех месяцев работает запустила «новейшая российская технология, установка, которая после успешной опытно-промышленной эксплуатации должна решить все задачи в нефтепереработке РФ как с точки зрения глубины переработки, так и с точки зрения катализаторов и прочих вещей».

Также Маганов сообщил, что «Татнефть» определила в том числе направление на нефтехимию:

— Одновременно мы развиваем биотехнологические истории, потому что они имеют активные синергетические эффекты от взаимодействия с углеводородной экономикой.

Он отметил, что компания стабильно выполняет возложенные на нее задачи по лицензионным соглашениям и акционерами, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня Маганов заявил, что «Татнефть» может увеличить добычу на треть, если у нее будет возможность работать в тех же налоговых условиях, которые предоставляются другим крупным НК.



Из годового отчета компании следует, что «Татнефть» планирует нарастить переработку нефти в этом году на 22% — с 14,15 млн тонн до 17,3 млн тонн. На нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО планируют увеличить переработку с 12,457 млн тонн до 15,644 млн тонн — на 25%.

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Маргарита Головатенко