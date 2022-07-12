Глава «Татнефти» заявил о возможности увеличения добычи на треть при равных с другими НК налоговых условиях

«Татнефть» может увеличить добычу на треть, если у нее будет возможность работать в тех же налоговых условиях, которые предоставляются другим крупным НК, заявил глава компании Наиль Маганов на нефтяном саммите Татарстана.



— Если нас уравнять в налогах с другими компаниями, мы бы легко подняли добычу еще миллионов на десять — сегодня, когда страна не выполняет даже квоты ОПЕК. Дайте одинаковые условия, и мы поднимем добычу, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году группа «Татнефть» добыла 27,83 млн тонн нефти — это на 7% больше показателя 2020 года.

Из годового отчета компании следует, что «Татнефть» планирует нарастить переработку нефти в этом году на 22% — с 14,15 млн тонн до 17,3 млн тонн. На нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО планируют увеличить переработку с 12,457 млн тонн до 15,644 млн тонн — на 25%.

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Маргарита Головатенко