«Татнефть» планирует нарастить переработку нефти более чем на 20% в этом году

«Татнефть» может нарастить переработку нефти в этом году на 22% — с 14,15 млн тонн до 17,3 млн тонн, следует из годового отчета компании.



На нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО планируют увеличить переработку с 12,457 млн тонн до 15,644 млн тонн — на 25%. Это связано с запуском второй установки замедленного коксования (УЗК-2) с 2021 году. УЗК-2 позволяет увеличить производительность до 15,96 млн тонн в год.

«Татнефть» планирует увеличить добычу нефти в этом году с учетом возможной квоты на 7%, с 27,83 млн тонн до 29,803 млн тонн. Предыдущий прогноз компании предполагал рост показателя на 1,8%, до 28,3 млн тонн. На «Татнефти» может увеличиться и добыча попутного нефтяного газа — с 885,3 млн тонн до 914 млн тонн, или на 3,2%.

Вчера сообщалось, что ПАО «Татнефть» направит на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию. За 2021 год выплаты составят 42,64 рубля на акцию с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие в размере 16,52 рубля за акцию и еще 9,98 рубля за акцию за третий квартал.



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Маргарита Головатенко