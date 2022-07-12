Источник: Интерпол в рекордный срок нашел в Италии обвиняемого в афере основателя FrendeХ

Меньше трех месяцев понадобилось сотрудникам Интерпола, чтобы установить местонахождение обвиняемого в строительстве российской «пирамиды» FrendeХ Дмитрия Чечулина. По данным источников «Реального времени», его задержали в Италии, а в Казань через Генпрокуратуру РФ уже пришел международный запрос о предоставлении данных по уголовному делу обманутых FrendeХ.



Прописку в итальянской тюрьме казанский фигурант не получил, суд отпустил его под залог, уточняют наши источники.

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Проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана. Ущерб по делу превышает 250 млн рублей и продолжает увеличиваться с каждым днем. Есть заявления от потерпевших из Башкирии, Бурятии и Коми.

17 марта этого года Вахитовский суд Казани санкционировал заочный арест сооснователя проекта Руслана Пичугина, предположительно скрывшегося в Арабских Эмиратах. В апреле такое же ходатайство ГСУ МВД Татарстана было удовлетворено в отношении партнера Пичугина — Дмитрия Чечулина. Он покинул страну еще до возбуждения дела, взяв билеты за океан.

Оба были объявлены в международный розыск.

Официально информацию о поимке Чечулина в Европе казанские силовики не подтверждают. Вопросами экстрадиции беглых фигурантов занимается Генпрокуратура РФ. Порой эта процедура растягивается на годы. И не всех обвиняемых иностранные государства выдают.