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В Татарстане ущерб по делу FrendeХ вырос до 250 млн рублей, на очереди — еще три региона

07:12, 15.04.2022
В Татарстане ущерб по делу FrendeХ вырос до 250 млн рублей, на очереди — еще три региона
Фото: vk.com/frendex_io

В ближайшее время ряды потерпевших по уголовному делу казанской «пирамиды» FrendeХ могут пополнить жители Башкирии, Бурятии и Коми. По данным «Реального времени», материалы по их заявлениям направлены для расследования в МВД Татарстана.

Согласно данным об акциях проекта, FrendeХ продвигал свой «закрытый клуб» для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока.

Статус потерпевших в деле о мошенничестве уже получили 334 татарстанца. Ущерб по делу вырос со 100 до 250 млн рублей, однако и эту цифру силовики считают предварительной.

Накануне Вахитовский суд Казани санкционировал заочный арест обвиняемого в афере Дмитрия Чечулина, который успел покинуть Россию еще до возбуждения дела. Также поступил второй основатель «закрытого клуба для инвесторов» Руслан Пичугин. Оба объявлены в международный розыск.

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