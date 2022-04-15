В Татарстане ущерб по делу FrendeХ вырос до 250 млн рублей, на очереди — еще три региона

В ближайшее время ряды потерпевших по уголовному делу казанской «пирамиды» FrendeХ могут пополнить жители Башкирии, Бурятии и Коми. По данным «Реального времени», материалы по их заявлениям направлены для расследования в МВД Татарстана.



Согласно данным об акциях проекта, FrendeХ продвигал свой «закрытый клуб» для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока.

Статус потерпевших в деле о мошенничестве уже получили 334 татарстанца. Ущерб по делу вырос со 100 до 250 млн рублей, однако и эту цифру силовики считают предварительной.

Накануне Вахитовский суд Казани санкционировал заочный арест обвиняемого в афере Дмитрия Чечулина, который успел покинуть Россию еще до возбуждения дела. Также поступил второй основатель «закрытого клуба для инвесторов» Руслан Пичугин. Оба объявлены в международный розыск.