МВД РТ объявило в международный розыск второго основателя FrendeХ

Следователи ГСУ МВД Татарстана сегодня вышли с ходатайством о заочном аресте второго фигуранта по делу пирамиды FrendeХ Дмитрия Чечулина. Обвинение в мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей ему предъявлено заочно, Чечулин объявлен в международный розыск, сообщают источники «Реального времени».



Вахитовский райсуд Казани санкционировал арест обвиняемого, который успел покинуть Россию еще до возбуждения уголовного дела. 17 марта тот же суд заочно арестовал партнера Чечулина — Руслана Пичугина, предположительно, скрывшегося в Арабских Эмиратах.

Уголовное дело расследуется в ГСУ МВД Татарстана с прошлого года. На данный момент в нем более 330 потерпевших.

Проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов.