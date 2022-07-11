До 200 человек в сутки обращались в медпункт ДУМ Татарстана во время хаджа

Паломники из Татарстана завершили все обряды хаджа и благополучно вернулись в Мекку. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Перед отъездом им предстоит совершить прощальный обход Каабы. Желающие смогут выполнить дополнительную умру, посетить достопримечательности Мекки. Татарстанцы посещают мечеть «Аль-Харам» для совершения тавафа и фарз-намазов, слушают проповеди и уроки от имамов в отелях.

Фото: dumrt.ru

Во время исполнения обрядов хаджа круглосуточно работал медпункт «ДУМ РТ Хадж». В среднем в сутки к врачам за медицинской помощью обращались до 200 человек. Медики были снабжены необходимыми медикаментами и оборудованием.

Паломники вернутся в Татарстан 21 июля. Напомним, в этом году Духовному управлению мусульман Татарстана выделена квота на 810 мест на хадж в Мекку и Медину. Всего для мусульман России предусмотрено 11 318 мест.

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Татьяна Леухина