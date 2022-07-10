«Рубин» уступил «Уфе» со счетом 1:4

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в товарищеском матче. Он прошел на «Ак Барс Арене» и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.

У уфимской команды отличились Владислав Камилов, Эрвин Ботак и дважды Тимур Жамалетдинов. У «Рубина» единственный мяч забил Камиль Муллин.

5 июля «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.



Стоит отметить, что именно после проигрыша «Уфе» 21 мая со счетом 1:2 «Рубин» вылетел в ФНЛ.