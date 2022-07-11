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Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь с грозой и до +33 градусов

06:30, 11.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь с грозой и до +33 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 11 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами возможны кратковременные усиления до 17—22 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +33 градусов.

Напомним, с 5 по 11 июля на всей территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности возникновения лесных пожаров.

В понедельник, 11 июля, высокая пожарная опасность лесов (4 класс) ожидается в следующих районах: Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский, Елабужский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Тукаевский, Актанышский, а также в Набережночелнинском городском округе.

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