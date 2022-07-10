Вечером в Татарстане ожидают грозы с ветром до 22 м/с, днем возможен град

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 10 июля с 18.00 до 21.00 на территории республики ожидаются грозы и усиление ветра до 17-22 м/с. Днем возможен град. Ночью и утром 11 июля на территории республики ожидается туман.

Также метеорологи напоминают, что с 5 по 11 июля на всей территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности возникновения лесных пожаров.

В понедельник, 11 июля, высокая пожарная опасность лесов (4 класс) ожидается в следующих районах: Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский, Елабужский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Тукаевский, Актанышский, а также в Набережночелнинском городском округе.

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Артем Гафаров