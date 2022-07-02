Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +26 градусов

В субботу, 2 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +21 до +26 градусов. В Казани ожидается от +22°С до +25°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +21 до +24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале следующей недели в Татарстан после прохладной погоды придет потепление — воздух прогреется до +27 градусов. В выходные ожидается от +20 до +26°С.

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Татьяна Леухина