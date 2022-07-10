США собираются поставить вооружения на Украину еще на $400 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $400 миллионов в виде вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины. Об этом рассказал Госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Это вооружение якобы должно помочь вооруженным силам Украины во время специальной операции, однако его, как показывает практика, очень часто применяют против мирного гражданского населения. Так, сегодня Следственный комитет России завел уголовное дело по факту обстрелов городов и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик украинскими боевиками, которые произошли накануне, 9 июля.

Напомним, 3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в поселке Теткино обстреляли территорию рядом с сахарным заводом.



Фото: кадр видео Минобороны России

Российские военные подавили атаку противника ответным огнем. По предварительным данным, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов нескольких домов.

В этот же день в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.



Кроме того, в начале июля стало известно, что украинские боевики используют в военных целях медицинские объекты в ДНР. Например, в Угледаре в городской стоматологической клинике украинские националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы.

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Артем Гафаров