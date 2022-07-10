Следственный комитет будет расследовать обстрелы населенных пунктов Донбасса украинскими боевиками

Следственный комитет России займется расследованиями обстрелов городов и других населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик украинскими боевиками, которые произошли накануне, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, атаки произошли на города Ирмино и Ясиноватая в ЛНР и ДНР, а также на населенный пункт Алчевск (ЛНР) и Кировский районе Донецкой республики. В результате действий украинских боевиков погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты инфраструктуры.

Фото: kremlin.ru

— Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку указанным фактам и действиям причастных к этому лиц, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, 2 апреля СК также завел два уголовных дела по факту обстрела городов в ДНР и ЛНР. По данным Следкома, военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерии и минометов объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Ирмино, Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района ЛНР.

Артем Гафаров