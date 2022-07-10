Главное о коронавирусе на 10 июля: COVID-19 почти перестал отличаться от ОРВИ, новый симптом «омикрона»

Фото: Максим Платонов

За неделю прививку от коронавируса в Татарстане сделали 2 666 человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 969. Выздоровели за весь период 149 529 человек, в том числе 17 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане за неделю опустился на 1,9%. По состоянию на 8 июля он оценивался в 10,1%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Татарстане за неделю число привитых против коронавируса выросло на 2 666, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. На 8 июля первый компонент вакцины получили 2 534 172 жителя республики. Из них курс вакцинации завершили 2 469 240 татарстанцев. За минувшие 7 дней их число выросло на 2 667 человек.

Фото: Максим Платонов

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до февральских значений

За последние сутки в России выявили 3 398 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 462 211 человек, а выздоровевших — до 17 888 560. За сутки болезнь унесла жизни 39 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 583 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 299,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за сутки — 111 тысяч тестов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ: «Тем не менее он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений».

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Фото: Максим Платонов

Правительство России поручило выделить Роспотребнадзору 50,3 млн рублей на восполнение оперативных запасов противоэпидемических бригад и возмещение расходов подведомственным научно-исследовательским организациям в связи с оказанием в 2021 году помощи ЮАР в борьбе с COVID-19.

Новый симптом варианта омикрон-штамма BA.5

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 555 027 232 человека, 6 350 600 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 572 807). На второй строчке — Индия (43 622 651), на третьей — Бразилия (32 874 501), на четвертой — Франция (32 318 670), на пятой — Германия (29 022 265).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 020 852). За ними следуют Бразилия (673 554), Индия (525 428), Россия (373 821, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 077).

Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма BA.5 — ночная потливость. При этом он не связан с повышенной температурой и может наблюдаться как у взрослых, так и у детей.

Власти китайского Макао из-за вспышки коронавируса ввели недельный локдаун — с 11 по 18 июля в городе будут закрыты все второстепенные промышленные и коммерческие объекты, включая казино. В указанные даты населению предписано оставаться дома, а выходить можно только за продуктами, в экстренных случаях, а также сотрудникам предприятий, освобожденных от закрытия.

Фото: cv.wikipedia.org

Дарья Пинегина