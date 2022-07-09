Новости происшествий

21:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанских Дербышках потушили пожар в частном гараже

19:00, 09.07.2022
В казанских Дербышках потушили пожар в частном гараже
Фото: realnoevremya.ru

Очевидцы сообщили «Реальному времени», что пожар в частном гараже по улице Солидарности в казанских Дербышках потушен.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин сообщил, что пострадавших нет.

Фото: realnoevremya.ru

18 июня в поселке Киндери, расположенном возле Дербышек, произошел сильный пожар в частном секторе. Огонь распространился на надворные постройки — баню, сарай, гараж. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение ориентировочно на площади 110 кв. метров. Кроме того, из сгоревшего дома удалось вытащить три газовых баллона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также