В казанских Дербышках потушили пожар в частном гараже
Очевидцы сообщили «Реальному времени», что пожар в частном гараже по улице Солидарности в казанских Дербышках потушен.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин сообщил, что пострадавших нет.
18 июня в поселке Киндери, расположенном возле Дербышек, произошел сильный пожар в частном секторе. Огонь распространился на надворные постройки — баню, сарай, гараж. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение ориентировочно на площади 110 кв. метров. Кроме того, из сгоревшего дома удалось вытащить три газовых баллона.
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