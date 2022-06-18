Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Киндери на площади 110 кв. метров

В казанском поселке Киндери ликвидировали открытое горение ориентировочно на площади 110 кв.метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По словам очевидцев, сгорели три дома и сарай. В ГУ МЧС РФ по республике сообщали о возгорании частного дома и надворных построек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным корреспондента «Реального времени», пожарные вытащили из сгоревшего дома три газовых баллона. Ранее сообщалось о трех хлопках во время тушения.

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Татьяна Леухина