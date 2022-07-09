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В казанских Дербышках загорелся автомобильный гараж

17:40, 09.07.2022
В казанских Дербышках загорелся автомобильный гараж
Фото: Дарья Пинегина

В казанских Дербышках на улице Солидарности загорелся автомобильный гараж, пострадавших нет. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Фото: Дарья Пинегина

18 июня в поселке Киндери, расположенном возле Дербышек произошел сильный пожар в частном секторе. Огонь распространился на надворные постройки — баню, сарай, гараж. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение ориентировочно на площади 110 кв. метров. Кроме того, из сгоревшего дома удалось вытащить три газовых баллона.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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