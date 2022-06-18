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В казанских Дербышках происходит сильный пожар в частном секторе

11:24, 18.06.2022
В казанских Дербышках происходит сильный пожар в частном секторе
Фото: realnoevremya.ru

В казанском поселке Дербышки происходит сильный пожар в частном секторе. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Огонь полыхает на высоту в несколько метров. К месту съезжаются экстренные службы.

Дым от пожара виднеется в районе Азино.

Фото: realnoevremya.ru

По уточненным данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар произошел в поселке Киндери, расположенном возле Дербышек.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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