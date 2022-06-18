В казанских Дербышках происходит сильный пожар в частном секторе
В казанском поселке Дербышки происходит сильный пожар в частном секторе. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Огонь полыхает на высоту в несколько метров. К месту съезжаются экстренные службы.
Дым от пожара виднеется в районе Азино.
По уточненным данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар произошел в поселке Киндери, расположенном возле Дербышек.
Татьяна ЛеухинаПроисшествия Татарстан
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