Оборот оптовой торговли в Татарстане сократился почти на 9% и составил 1,2 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

По состоянию на январь — май 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане, в сопоставимых ценах, снизился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,2 трлн рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

При этом наибольшее падение оборотов, в сравнении с прошлым годом, отмечалось в апреле и мае. Оно составило 7,3% и 7,4% соответственно. В январе и феврале, наоборот, был отмечен прирост на 3% и 0,9% соответственно.

По итогам января — апреля 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане достиг почти 974 миллиардов рублей. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он оценивался более чем в 812 миллиардов.

Фото: Максим Платонов

Напомним, по подсчетам «Реального времени», оборот розничной торговли в Татарстане с действительных ценах вырос на 12,4%, при этом в сопоставимых ценах за январь — май 2022 года наблюдается снижение на 2,2%. Это говорит о том, что рост оборота связан с увеличением цен, который с учетом таких данных составил чуть меньше 15%.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли в январе — мае 2022-го пришлось 218 миллиардов рублей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Артем Гафаров