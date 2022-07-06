Оборот розничной торговли в Татарстане за пять месяцев составил почти полтриллиона рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

По итогам января — мая оборот розничной торговли в Татарстане составил 479,8 миллиарда рублей. Это на 12,4% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

В сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане в январе — мае составил 97,8%, отметили в Татарстанстате. За первые пять месяцев прошлого года показатель составлял 420,5 миллиарда рублей.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли в январе — мае 2022-го пришлось 218 миллиардов рублей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Татарстанстат

Большая часть в обороте розничной торговли в январе — мае 2022-го пришлась на непродовольственные товары — 261,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года эта цифра выросла на 8,8%.

По итогам января — апреля 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане оценивался в 381,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае он составил 98,1 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,086 триллиона рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 464,8 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, больше 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина