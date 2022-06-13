Оборот оптовой торговли в Татарстане вырос почти на 17%

Фото: Максим Платонов (архив)

Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг почти 974 миллиардов

По итогам января — апреля 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане достиг почти 974 миллиардов рублей. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он оценивался более чем в 812 миллиардов, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные Татарстанстата.

В сопоставимых ценах к уровню января — апреля 2021-го оборот оптовой торговли в республике за первые четыре месяца этого года составил 93,7%, отмечает Татарстанстат.

Фото: Максим Платонов

Наименьший оборот оптовой торговли в Татарстане за первые четыре месяца 2022-го зарегистрировали в январе. Он составил 211,6 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с первым месяцем прошлого года на 24% — в январе 2021-го он оценивался в 160,6 миллиарда.



В феврале 2022-го оборот оптовой торговли в Татарстане превысил 239 миллиардов рублей. Рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил почти 22%.

В марте этого года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 280 миллиардов рублей. Это наибольший показатель за первые четыре месяца года. По сравнению с мартом прошлого года он вырос на 16,8%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти в 243 миллиарда рублей оценивается оборот оптовой торговли в апреле. Он вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В сопоставимых ценах к апрелю прошлого года оборот оптовой торговли в Татарстане составил 82,7%, сообщает Татарстанстат.

Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 13%

Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января — апреля 2022 года превысил 381 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 13,1%.

Большая доля приходится на непродовольственные товары — 221,4 миллиарда рублей, или 55,4%. По сравнению с январем — апрелем 2022 года оборот розничной торговли непродовольственными товарами в Татарстане вырос на 11,1%.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли в начале 2022-го в Татарстане пришлось 170,3 миллиарда рублей, или 44,6%. По сравнению с январем — апрелем прошлого года показатель вырос на 14,5%.

Фото: Максим Платонов

Заместитель премьер-министра республики — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказывал, что в республике оборот розничной торговли в апреле 2022-го снизился на 10% относительного прошлого года. Он объяснил это снижением продаж непродовольственных товаров преимущественно импортного производства. В частности, это касается продаж автомобилей и запчастей, одежды, обуви, фармацевтической продукции, бытовой техники и смартфонов.

По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в апреле оценивается в 95 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го он вырос на 8,5%. Согласно данным статистического ведомства, за первые четыре месяца прошлого года оборот розничной торговли составлял 87 миллиардов рублей.

Татьяна Демина