В Казани началось празднование Курбан-байрама

Фото: Максим Платонов

В Казани начались празднования по случаю Курбан-байрама, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджа.

Фото: Максим Платонов

Так, в 2.30 в столице Татарстана состоялся утренний намаз, а с 02.35 до 03.10 — рецитация Священного Корана. С 03.10 до 03.40 в мечетях прошел праздничный вагаз, а в 3.41 состоялся гает-намаз, после которого в 03.45 началась проповедь на арабском языке и чтение Корана.

Фото: Максим Платонов

Традиционно президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с этим праздником.



— Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказано в обращении.

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы.



Фото: Максим Платонов

Напомним, суббота, 9 июля, в республике является нерабочим днем. Дополнительного выходного по случаю праздника при его выпадения на выходной день не предоставляется. Сегодня общественный транспорт в городе вышел на маршруты с 01.30, поскольку праздничные мероприятия начались в 02.30



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Максим Кокунин