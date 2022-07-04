В Минтруде Татарстана рассказали, что дополнительных выходных в связи с Курбан-байрамом не будет

Фото: Олег Тихонов

В Министерстве труда Татарстана напомнили, что суббота, 9 июля, в республике — праздник Курбан-байрам, является нерабочим днем. Дополнительных выходных по случаю праздника в случае его выпадения на выходной день не предоставляется.

Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час, напомнили в пресс-службе Минтруда республики.

Фото: Олег Тихонов

В ДУМ Татарстана уже рассказали, как будет проходить Курбан-байрам. В Казани в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

Недавно сообщалось, что в Казани в связи с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для посещения. Мечеть будет недоступна для посетителей с 16.00 8 июля до 9.00 9 июля. В субботу там пройдет праздничный намаз. Он начнется в 3.10.



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Маргарита Головатенко