В день празднования Курбан-байрама в Казани будут курсировать ночные автобусы

Фото: Владимир Васильев (архив)

В день празднования Курбан-байрама в Казани общественный транспорт выйдет на маршруты с 01.30, поскольку праздничные мероприятия начнутся в 02.30 с чтения утреннего намаза, сообщили в Комитете по транспорту города.



Перевозить граждан до мест проведения мероприятий в мечетях столицы Татарстана будут автобусы №5, 22, 29, 33, 37, 47, 56, 74, 75, 91 и троллейбусы №1, 2.

В ДУМ Татарстана уже рассказали, как будет проходить Курбан-байрам. В Казани в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

Обряд заклания жертвенных животных будет проходить с 9 по 11 июля в 17 специально отведенных для этого местах.



Фото: Владимир Васильев (архив)

Накануне в Министерстве труда Татарстана напомнили, что суббота, 9 июля, в республике — праздник Курбан-байрам, является нерабочим днем. Дополнительных выходных по случаю праздника в случае его выпадения на выходной день не предоставляется.

Недавно сообщалось, что в Казани в связи с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для посещения. Мечеть будет недоступна для посетителей с 16 часов 8 июля до 9 часов 9 июля. В субботу там пройдет праздничный намаз. Он начнется в 03.10.

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Маргарита Головатенко