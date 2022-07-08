Президент Татарстана поздравил жителей республики с Курбан-байрамом

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Курбан-байрамом.



— Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказано в обращении.

Президент Татарстана подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы.

— От всей души желаю вам мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях! С праздником, дорогие друзья! — сказал Минниханов.

Фото: Ринат Назметдинов

Суббота, 9 июля, в республике — праздник Курбан-байрам, является нерабочим днем. Дополнительного выходного по случаю праздника при его выпадения на выходной день не предоставляется.

В день празднования Курбан-байрама в Казани общественный транспорт выйдет на маршруты с 1:30, поскольку праздничные мероприятия начнутся в 2:30 с чтения утреннего намаза.

В ДУМ Татарстана рассказывали, как будет проходить Курбан-байрам. В Казани в 2:30 состоится утренний намаз; 2:35—3:10 — рецитация Священного Корана; 3:10—3:40 — праздничный вагаз; 3:41 — гает-намаз; 3:45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана. Обряд заклания жертвенных животных будет проходить с 9 по 11 июля в 17 специально отведенных для этого местах.

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Маргарита Головатенко