Казанцам рассказали о температуре воды в Волге и озерах на выходных

Фото: Ринат Назметдинов

В выходные 9 и 10 июля жителей Казани ждет жаркая погода. В субботу воздух прогреется до +29 градусов, а воскресенье до +30 градусов, что по ощущениям будет как +32 градуса, сообщили «Реальному времени» в «Яндекс.Погоде».



На Волге вода в выходные прогреется до +23 градусов. В субботу на реке будет дуть слабый южный ветер до 2 м/с, в воскресенье он сменит направление на юго-восточное. Отсутствие сильного ветра отлично подойдет для прогулок на SUP-досках, но необходимо следить за его направлением.

На озере Глубоком температура воды составит около +22 градусов. В субботу на озере будет дуть слабый южный ветер до 3 м/с, который вечером сменит направление на юго-восточное. В воскресенье ветер немного утихнет до 2 м/с.

На озере Малое Лебяжье вода прогреется до +22 градусов. В субботу будет дуть переменный южный ветер до 2,5 м/с, а в воскресенье установится юго-восточный ветер до 2 м/с.

Фото: Ринат Назметдинов

Что касается почвы, то в Казани она прогреется до +26 градусов, ожидается засуха. Высокая температура может пагубно сказаться на состоянии растений, поэтому жителям города следует ответственно подойти к их поливу и затемнению.

Напомним, в Казани не соответствуют санитарным нормам три из пяти оборудованных для купания пляжей. Нормам по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив». В списке нет «Озера Глубокого» и пляжа «Комсомольский» в Дербышках.



На прошлой неделе, согласно данным Роспотребнадзора на 1 июля, пляж «Комсомольский» в Дербышках не соответствовал нормам по микробиологическим показателям.



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Маргарита Головатенко