В Казани непригодны для купания три из пяти пляжей

В Казани не соответствуют санитарным нормам три из пяти оборудованных для купания пляжей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.



По санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив». В списке нет «Озера Глубокого» и пляжа «Комсомольский» в Дербышках.

В целом в Татарстане гигиеническим требованиям не соответствуют также городские пляжи Мензелинска. Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы.

Фото: Олег Тихонов

На прошлой неделе, согласно данным Роспотребнадзора на 1 июля, пляж «Комсомольский» в Дербышках не соответствовал нормам по микробиологическим показателям.



По состоянию на 22 июня непригодными для купания в Казани также были признаны четыре пляжа из пяти, а в Татарстане — пляжи Набережных Челнов и Мензелинска, Зеленодольска и Камско-Устьинского района.

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Маргарита Головатенко