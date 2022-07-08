Момент нападения на бывшего премьер-министра Японии попал на видео

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ сегодня утром было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. В настоящее время политик госпитализирован.

Полиция сообщила, что после ранения Абэ был в сознании, но в процессе транспортировки его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.



Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Японии решительно осуждают «варварское» нападение.

— В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением, — сказал он.

Максим Кокунин