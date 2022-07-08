На экс-премьера Японии было совершено нападение, политик ранен

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. Об этом сообщает «РИА Новости».

В настоящее время политик госпитализирован. Уточняется, что он находится без сознания и не подает признаков жизни. Абэ получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Подозреваемого в нападении задержали.

Фото: pixabay.com

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 год. В истории страны он проработал дольше всех на этом посту. Абэ начал свою политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел (своего отца, Синтаро Абэ).

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Максим Кокунин