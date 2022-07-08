Мишустин поручил выделить более 436 млрд рублей на строительство М-12 и М-11

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить доведение 436,1 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на строительство федеральных трасс М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург и М-11 «Нева» (обход Твери).

Выполнением поручения займется Министерство финансов страны. Направить средства на реализацию проектов необходимо до 20 июля, сообщат пресс-служба российского правительства.

Поручение Мишустин дал после рабочей поездки во Владимирскую область. Тогда стало известно, что рабочее движение на строящейся трассе М-12 в регионе планируется открыть уже в конце 2022 года.



Всего по Владимирской области пройдет 219 км трассы М-12. Строительство дороги в регионе ведется в три этапа. Уложено более 90 км асфальтобетонного покрытия.

Фото: government.ru

Напомним, движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года. Остальной объем работ — строительство съездов и очистных сооружений, благоустройство прилегающей территории — планируется выполнить в 2024 году. На сегодняшний день на некоторых участках работы ведутся с опережением.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина