Движение на участке М-12 во Владимирской области откроют в конце 2022 года

Рабочее движение на строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской области планируется открыть уже в конце 2022 года. Для движения будет доступен участок протяженностью 26 км.

Всего по Владимирской области пройдет 219 км трассы М-12. Строительство дороги в регионе ведется в три этапа, сообщили в правительстве России.

Уже уложено более 90 км асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на 112 искусственных сооружениях. К строительству трассы привлечены 6 тысяч рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники.

Фото: government.ru

Напомним, движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года. Остальной объем работ — строительство съездов и очистных сооружений, благоустройство прилегающей территории — планируется выполнить в 2024 году. На сегодняшний день на некоторых участках работы ведутся с опережением.

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Татьяна Демина