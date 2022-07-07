В Советском районе Казани появятся девять Рождественских улиц
В жилом массиве «Новое Вознесение» в Советском районе Казани появятся девять новых улиц — все они будут называться Рождественскими, в названиях будут отличаться номера. Соответствующая информация есть в сборнике документов мэрии города.
Исполком постановил включить наименованные улицы в Адресный план Казани и внести изменения в реестр названий улиц города.
Вновь формируемые улицы получат наименования:
- «улица 1-я Рождественская — 1 нче Рождественская урамы»,
- «улица 2-я Рождественская — 2 нче Рождественская урамы»,
- «улица 3-я Рождественская — 3 нче Рождественская урамы»,
- «улица 4-я Рождественская — 4 нче Рождественская урамы»,
- «улица 5-я Рождественская — 5 нче Рождественская урамы»,
- «улица 6-я Рождественская — 6 нчы Рождественская урамы»,
- «улица 7-я Рождественская — 7 нче Рождественская урамы»,
- «улица 8-я Рождественская — 8 нче Рождественская урамы»,
- «улица 9-я Рождественская — 9 нчы Рождественская урамы».
В мае сообщалось, что «улица Рождественская — Рождественская урамы» расположится в жилом массиве «Новое Вознесение».
В конце июня стало известно, что в Приволжском районе Казани появится улица Ярдем. Согласно ситуационному плану, улица Ярдем находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.
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