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В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем

09:32, 30.06.2022 1
В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем
Фото: Анна Сейтумерова

В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем. Постановление исполкома города о ее наименовании опубликовано в сборнике документов мэрии.

— Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе Казани наименование «улица Ярдем — Ярдәм урамы», — говорится в документе.

Согласно ситуационному плану, улица Ярдем находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.

В конце мая стало известно, что две новые улицы появятся в Советском и Авиастроительном районах Казани. «Улица Рождественская — Рождественская урамы» расположится в жилом массиве Новое Вознесение , «улица Ласковая –Ласковая урамы» — в жилом массиве «Рассвет».

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:44
    В Казани любят какие-то странные татарские названия без склонения, типа улица Дуслык, улица Татарстан... Теперь - Ярдем.
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