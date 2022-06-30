В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем
В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем. Постановление исполкома города о ее наименовании опубликовано в сборнике документов мэрии.
— Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе Казани наименование «улица Ярдем — Ярдәм урамы», — говорится в документе.
Согласно ситуационному плану, улица Ярдем находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.
В конце мая стало известно, что две новые улицы появятся в Советском и Авиастроительном районах Казани. «Улица Рождественская — Рождественская урамы» расположится в жилом массиве Новое Вознесение , «улица Ласковая –Ласковая урамы» — в жилом массиве «Рассвет».
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