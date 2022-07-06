Стало известно, в каких школах Казани появятся психолого-педагогические классы
В мэрии Казани рассказали, в каких школах города откроются классы психолого-педагогического профиля.
Классы появятся в школах каждого района города:
- Авиастроительный район — гимназия №10, школы №117 и №119;
- Ново-Савиновский район — полилингвальный комплекс «Адымнар», школы №71 и №143;
- Вахитовский район — школы №1, 13, 80, 18;
- Приволжский район — гимназии №6, №52, школа №129;
- Кировский район — гимназия №152, лицей №188, школа №81;
- Московский район — гимназии №12 и №17, школы №65 и №34;
- Советский район — гимназии №126 и №8, лицеи №187 и №185, школа №184.
На уроках учеников будут знакомить с азами педагогики. Учащиеся смогут освоить навыки проектной деятельности, попробовать себя в качестве вожатых в пришкольном лагере и пройти практику в начальных классах.
Психолого-педагогические классы запускают для популяризации профессии педагога. Учеба в профильном классе будет своего рода профориентацией, которая сможет помочь в выборе будущей профессии. Планируется, что в каждом классе будут учиться порядка 25 человек.
В классах психолого-педагогического профиля изъявили желание учиться более 400 детей. Программу обучения по психолого-педагогическому профилю разработали в КФУ. Классы откроют в рамках универсального, гуманитарного, социально-экономического и естественно-научного направлений.
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