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В Казани в сентябре откроются профильные психолого-педагогические классы

01:31, 28.06.2022
В Казани в сентябре откроются профильные психолого-педагогические классы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 25 школах Казани откроются классы психолого-педагогического профиля. В них изъявили желание учиться более 400 детей.

Программу обучения по психолого-педагогическому профилю разработали в КФУ. Классы откроют в рамках универсального, гуманитарного, социально-экономического и естественно-научного направлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В классах такого направления школьники будут изучать основы педагогики и психологии, выстраивать стратегию личностного роста, осваивать навыки проектной деятельности и смогут стать вожатыми в пришкольном лагере. Учеников будут погружать в студенческую среду при помощи проектов «Университетские субботы» и перенимать опыт успешных выпускников, они смогут посещать мастер-классы по психологии и педагогике, обмениваться мнениями с профессорами в формате диалога на равных, сообщается на сайте мэрии Казани.

В начале июня «Реальное время» выяснило, что в школах республики могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы при содействии Содружества пограничников Татарстана. В Минобрнауки республики подчеркнули, что окончательное решение еще не принято.

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Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

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