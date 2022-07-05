Капремонт военных комиссариатов Татарстана оценили в 285 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в этом году планируют капитально отремонтировать здания военных комиссариатов. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить почти 285,4 миллиона рублей.

В Казани отремонтируют здание военного комиссариата на ул. Аэропортовской, 1. Для него также приобретут оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроят территорию вокруг. Все это обойдется почти в 151,6 миллиона рублей.

Также в Казани запланирован капитальный ремонт сборного пункта военного комиссариата Татарстана, расположенного на ул. Крутовской, 20, военный городок б/н. Для него хотят купить оборудование, мебель, инвентарь. Прилегающую территорию благоустроят. На этот объект потратят 29,3 миллиона рублей.

В селе Базарные Матаки за почти 7,7 миллиона рублей обновят призывной пункт военного комиссариата на ул. Солнечной, 13а, а в селе Высокая Гора за 60,5 миллиона — здание военного комиссариата Высокогорского района. В Буинске запланирован капремонт здания военного комиссариата по ул. Розы Люксембург, 74. Его оценили почти в 36,3 миллиона. Для них закупят оборудование, мебель, инвентарь. Прилегающую территорию благоустроят.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Завершить работы на объектах необходимо до 1 декабря этого года, следует из документации на портале госзакупок.

«Реальное время» сообщало, что в Чистополе отремонтируют Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан». На эти цели выделят 61,2 миллиона рублей.

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Татьяна Демина