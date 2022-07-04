В Чистополе отремонтируют здание центра военно-патриотической работы за 61,2 млн рублей
В Чистополе проведут капремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан». На эти цели выделят 61,2 млн рублей.
Подрядчику необходимо обеспечить в здании видеонаблюдение, работу охранной и пожарной сигнализаций, обустроить инженерные коммуникации. Также нужно приобрести мебель, оборудование и инвентарь.
Работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года. Закупка финансируется из бюджета республики.
В апреле в Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Тогда Минмолодежи Татарстана сообщало, что в центре «Ватан» в Чистополе ведутся ремонтные работы и планируется проведение учебных сборов в сентябре 2022 года.
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