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В Чистополе отремонтируют здание центра военно-патриотической работы за 61,2 млн рублей

15:23, 04.07.2022
В Чистополе отремонтируют здание центра военно-патриотической работы за 61,2 млн рублей
Фото: minmol.tatarstan.ru (архив)

В Чистополе проведут капремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан». На эти цели выделят 61,2 млн рублей.

Подрядчику необходимо обеспечить в здании видеонаблюдение, работу охранной и пожарной сигнализаций, обустроить инженерные коммуникации. Также нужно приобрести мебель, оборудование и инвентарь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года. Закупка финансируется из бюджета республики.

В апреле в Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Тогда Минмолодежи Татарстана сообщало, что в центре «Ватан» в Чистополе ведутся ремонтные работы и планируется проведение учебных сборов в сентябре 2022 года.

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Татьяна Леухина
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