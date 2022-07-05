Wildberries открыл логистический центр в Челнах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Онлайн-ретейлер в июле открыл в Татарстане и Ульяновске два логистических центра. Площади новых объектов — 2,2 тыс. кв. м и 4,4 тыс. кв. м соответственно. Предполагается, что новые логистические центры позволят расширить ассортимент продукции локального производства, улучшат работу логистической службы и позволят ускорить доставку.



Количество предпринимателей из Татарстана и Ульяновской области на площадках онлайн-ретейлера Wildberries выросло почти втрое — до 14,24 тыс. и 3,08 тыс. соответственно.



Представители Татарстана в январе — мае этого года активно выходили в сегмент e-commerce и нарастили продажи на 142%, до 5,5 млрд рублей. Представители Ульяновской области — на 67%, до 1,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам первого квартала текущего года татарстанские продавцы через маркетплейсы продали товары на 8,2 млрд рублей. Число обработанных онлайн-заказов превысило 13,7 млн, что составляет 5,8% от общего показателя по России.

В 2021 году суммарный оборот маркетплейсов Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс.Маркет» и AliExpress в Татарстане увеличился почти в шесть раз — с 16,8 до 99,5 млрд рублей.



В марте сообщалось, что количество татарстанских женщин-предпринимателей на Ozon в 2021 году увеличилось в пять раз. Большинство из них продают одежду (27%), товары для дома и сада (18%) и продукты на стыке категорий (11%).

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Маргарита Головатенко