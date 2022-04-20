С начала года продавцы маркетплейсов в Татарстане заработали более 8 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года татарстанские продавцы через маркетплейсы продали товары на 8,2 млрд рублей. Число обработанных онлайн-заказов превысило 13,7 млн, что составляет 5,8% от общего показателя по России.

Согласно предварительным данным, с начала года количество продавцов пяти ведущих маркетплейсов в Татарстане возросло на 18,5% до 27 376 человек, что составляет 3,13% от общего числа селлеров в стране, сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году суммарный оборот маркетплейсов Wildberries, Ozon, KazanExpress, Яндекс.Маркет и AliExpress в Татарстане увеличился почти в шесть раз — с 16,8 до 99,5 млрд рублей. Доля республики в общероссийском обороте онлайн-торговли за год увеличилась до 2,42%.



— Мы видим, что с каждым месяцем на маркетплейсах растет спрос на татарстанские товары, особенно на продукцию легкой промышленности, тем самым идет постепенное импортозамещение, — рассказал Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.



В марте сообщалось, что количество татарстанских женщин-предпринимателей на Ozon в 2021 году увеличилось в пять раз. Большинство из них продают одежду (27%), товары для дома и сада (18%) и продукты на стыке категорий (11%).

Диана Жиленкова