Количество женщин-предпринимателей из Татарстана на Ozon в 2021 году увеличилось в пять раз

Фото: Максим Платонов (архив)

Более тысячи продавцов Ozon из Татарстана — индивидуальные предпринимательницы и женщины-самозанятые, это 40% от всех татарстанских ИП и СМЗ на маркетплейсе. За 2021 год продавцов-женщин, представляющих товары на Ozon, стало в пять раз больше.

Большинство женщин-предпринимателей в Татарстане продают одежду (27%), товары для дома и сада (18%) и продукты на стыке категорий (11%). Еще 8% продают детские товары, 6% — товары для красоты и здоровья, по 4% продают еду и товары для ремонта, по 3% — автотовары и нелекарственные препараты. Еще 16% — все остальное.

Доля предпринимательниц в доходах бизнеса Татарстана на Ozon — 20% без учета ООО, в 2021 году они заработали в общей сложности 1 млрд рублей, сообщили в маркетплейсе.

Фото: realnoevremya.ru

Количество зарегистрированных на маркетплейсах татарстанских магазинов в прошлом году выросло в семь раз — с 3 291 в конце 2020 года до 23 098 в конце 2021 года. Республике удалось добиться опережающего роста по сравнению со средними темпами в России и Поволжье: доля Татарстана по количеству селлеров за год увеличилась с одного до трех процентов, а в ПФО — с 25 до 29,5 процента. Эти данные привел уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ Фарид Абдулганиев, курирующий вопросы развития интернет-торговли в республике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко