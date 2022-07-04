Поставщик ФСС отказался поставлять подгузники инвалидам Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Отказался от контракта в связи с резким повышением цен

Компания «РСС-Мед», за покровительство которой погорел на взятке экс-глава Фонда соцстраха республики Павел Лоханов, со скандалом добившаяся права заключить контракт на поставку подгузников и абсорбирующего белья инвалидам в Татарстане уже в этом году, в итоге отказалась от этого контракта. В результате реготделение ФСС по РТ осталось без подрядчиков, а инвалиды — без централизованно закупаемых дешевых подгузников.

Об этом «Реальному времени» сообщил и.о. управляющего организацией Фердинат Закиров в ответе на журналистский запрос о том, как предполагается разрулить ситуацию, когда инвалиды вынуждены самостоятельно закупать жизненно важные для них средства реабилитации:

— Для обеспечения инвалидов в 2022 году абсорбирующим бельем региональным отделением были заключены государственные контракты с ООО «РСС-МЕД» №02111000001210002400001 от 9 февраля на поставку подгузников для взрослых и №02111000001210002360001 от 1 февраля на поставку в 2022 году абсорбирующего белья. В случае надлежащего исполнения ООО «РСС-МЕД» государственных контрактов получатели услуг, состоящие на учете регионального отделения, были бы обеспечены ими с февраля по август. Но от поставщика ООО «РСС-МЕД» в региональное отделение поступили письма о невозможности дальнейшего исполнения контрактов в связи с резким повышением цен на подгузники и абсорбирующее белье, а также в связи с отсутствием продукции на складах. Поставщик просил расторгнуть вышеуказанные контракты и с 23 июня прекратил их исполнение.

Фото: childrenspace.by

«Обжалование судебного решения проблему не решит»

Фердинат Закиров подчеркнул, что ФСС пытался обеспечить поставки подгузников и впитывающих простыней, но эти попытки оказались безуспешными:

— 28 апреля, 20 и 25 мая нами были размещены запросы о предоставлении ценовой информации для формирования начальной максимальной цены контракта. Цены, предложенные потенциальными поставщиками, превысили среднюю рыночную стоимость товара, что не позволило подготовить аукционную документацию. 27 июня был повторно сделан запрос ценовой информации, но коммерческие предложения не поступили. Региональное отделение не имеет иных законных способов обеспечения инвалидов, кроме как в соответствии с Законом № 44-ФЗ, и не имеет возможности прогнозирования срыва сроков заключения государственных контрактов.

Вопрос издания, возникали ли в 2022 году перебои с другими поставками — впитывающих пеленок, других средств реабилитации, в региональном отделении ФСС проигнорировали. А на вопрос, намерены ли татарстанские представители ФСС обжаловать решение Арбитражного суда РТ, которое было принято после того, как результаты конкурса на поставку подгузников опротестовала Антимонопольная служба, там резонно возразили, что «Региональное отделение по делу №А65-9346/2022 является третьим лицом и вопрос об обжаловании решения Арбитражного суда не решает проблему с обеспечением граждан техническими средствами реабилитации».

Фото: tatarstan.ru

Переменчивая цена

На вопрос издания, как теперь быть инвалидам, руководитель отделения ФСС ответил, что они вправе самостоятельно приобрести средства, а затем обратиться в региональное отделение по месту жительства с заявлением для получения компенсации, предоставив документы, подтверждающие понесенные расходы, то есть чеки. Однако назвать конкретную сумму компенсации, например из расчета за один подгузник или пеленку, в ФСС отказались — сослались на то, что эта сумма постоянно меняется, поскольку рассчитывается исходя из цены подгузника по последнему заключенному в России контракту на момент обращения инвалида за компенсацией.

— На самом деле, сумма компенсации всегда меньше, чем цена, по которой инвалиды покупают подгузники самостоятельно, — пояснила «Реальному времени» жительница Высокой Горы, инвалид Амина Ибниева. — Они же покупают в магазине, а не оптом, как это делает поставщик. Кроме того, в магазинах цена зависит от размера подгузников, и чем больше размер, тем они дороже.

То есть, как ни крути, а отсутствие контрактов крепко ударит по карману инвалидов, да еще и заставит выбирать — покупать на свою скромную пенсию подгузники, компенсацию за которые они получат спустя несколько недель, или продукты и лекарства, которые им так же, как и подгузники, требуются ежедневно.

Фото: Ринат Назметдинов

И эквайринг вам в помощь

— В период отсутствия государственных контрактов получатели услуг и их представители выбирают из предложенных способов возможности получения технических средств реабилитации, — подчеркнули в ФСС.

А еще там напомнили, что у инвалидов есть возможность воспользоваться для покупки средств реабилитации электронным сертификатом, привязанным к банковской карте платежной системы «Мир», выбрав подгузники в электронном каталоге технических средств реабилитации, сформированном Фондом социального страхования:

— В каталоге содержатся сведения о ТСР с указанием точек продаж, описанием и фотографиями. Приобретение ТСР с помощью сертификата возможно в обычных магазинах, подключенных к эквайрингу, а также в онлайн-магазинах, таких как Ozon.

В ведомстве не ответили на вопрос, каким образом смогут воспользоваться этим способом пожилые одинокие инвалиды из сельской местности, которые не имеют ни компьютера, ни доступа в интернет, ни смартфона, ни «квалификации», чтобы пользоваться подобными услугами, не говоря уж о том, что они вряд ли слышали заморское слово «эквайринг» и не понимают, как оно переводится. В разговоре с «Реальным временем» Амина Ибниева заметила, что для многих инвалидов и их родственников эта рекомендация сродни издевке.

И тот факт, что, по словам Фердината Закирова, татарстанское отделение ФСС «проводит информационно-разъяснительную работу с льготной категорией граждан о возможности самостоятельного приобретения технических средств реабилитации с последующей компенсацией за счет средств Фонда социального страхования, а также информирует о возможности приобретения изделий с использованием электронного сертификата», ситуацию в принципе не меняет.

Инна Серова